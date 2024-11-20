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Yeni müfredata uygun ölçme araçları yayımlandı

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#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#MEB#Yeni Müfredata Uygun Ölçme Araçları Yayımlandı
Yeni müfredata uygun ölçme araçları yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 11:51

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ doğrultusunda 5 ve 9’uncu sınıflar için yeni ölçme araçları yayımlandı.

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Yeni eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan müfredata yönelik 5 ve 9’uncu sınıfları kapsayan örnek ölçme araçları ve etkinlik örnekleri daha önce yayımlanmıştı. Şimdi ise farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün hâlinde ölçülmesine olanak sağlayan 5 ve 9’uncu sınıf öğrencilerine yönelik yeni ölçme araçları yayımlandı. Bu kapsamda, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı derslerinde dört dil becerisini ölçmeye yönelik sınıf içi ölçme ve değerlendirme araçlarından bazı örnekler hazırlandı. Ayrıca, temel eğitim ve ortaöğretim derslerine yönelik çalışma kâğıtları, açık uçlu sorular, performans görevleri gibi yeni örnekler sunuldu.

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#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#MEB#Yeni Müfredata Uygun Ölçme Araçları Yayımlandı

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