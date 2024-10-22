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Yeni müfredata uygun ölçme araçları

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#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#MEB#Yeni Müfredata Uygun Ölçme Araçları
Yeni müfredata uygun ölçme araçları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 10:54

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda 5 ve 9’uncu sınıflara yönelik yeni örnek ölçme araçları yayımlandı.

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MEB "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" ile ölçme ve değerlendirme yaklaşımı ile örtüşen, alana ve öğrencilerin gelişimsel özelliklerine uygun, geçerli, güvenilir ve kullanışlı ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilip uygulanması önem kazandı. Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığınca 5 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik yeni müfredata uygun yeni ölçme araçları geliştirme çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

YENİ ÖRNEKLER SUNULDU
Yeni eğitim öğretim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda 5 ve 9'uncu sınıflara yönelik örnek ölçme araçları ve etkinlik örnekleri daha önce yayımlanmıştı. Bu kez de yine 5 ve 9. Sınıf öğrencilerine yönelik yeni ölçme araçları ilgili derslerin farklı öğrenme çıktıları ve süreç bileşenlerinin bir bütün hâlinde ölçülmesine olanak sağlayan farklı yaklaşımlar kullanılarak yayımlandı. Bu kapsamda, temel eğitim ve ortaöğretim derslerine yönelik çalışma kâğıtları, açık uçlu sorular, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, performans görevleri vb. yeni örnekler sunuldu.

 

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#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli#MEB#Yeni Müfredata Uygun Ölçme Araçları

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