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Yeni müfredata uygun fasiküller yayımlandı

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#Yeni Müfredata Uygun Fasiküller Yayımlandı#MEB#Fasikül
Yeni müfredata uygun fasiküller yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 13:08

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerine yönelik, yeni müfredatta yer verilen ‘süreç odaklı’ öğrenme çıktılarına uygun fasiküller hazırlandı.

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İlkokul 1’inci sınıf öğrencileri için yeni müfredatta yer alan öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden fasiküller yayımlandı. Fasiküllerde öğrencilerin, Türkçe dört dil becerilerini geliştirmesine ve süreç değerlendirmesine yönelik etkinliklere yer verildi.

BELİRLİ ARALIKLARLA YAYIMLANACAKLAR
Yeni müfredat ile Türkçenin doğru ve etkili kullanımının yanında, düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği, sosyal ve duygusal becerilerin gelişiminin desteklenerek öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı bir sınıf iklimi oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca öğrencilerin kavramsal, sosyal duygusal öğrenme ve okuryazarlık becerilerini bütüncül bir şekilde matematik öğrenme süreçlerine yansıtmaları isteniyor. Böylece öğrencilerin problem çözme, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma gibi alan becerilerini etkin bir şekilde kullanmaları bekleniyor. Bu kapsamda hazırlanan fasiküller, belirli aralıklarla yayımlanmaya devam edecek.

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Fasiküllere erişmek için tıklayınız.

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#Yeni Müfredata Uygun Fasiküller Yayımlandı#MEB#Fasikül

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