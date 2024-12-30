Yeni müfredat temasıyla ‘Uluslararası eğitim kongresi’

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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; okul öncesi, ilköğretim düzeyi 1 ve 5’inci sınıflar, ortaöğretim düzeyi 9’uncu sınıflarda kademeli olarak uygulamaya konuldu. Bu doğrultuda yeni müfredatın uygulama sürecinin sonuçlarını analiz etmek, modelin etkinliğini değerlendirerek öğretmen ve öğrencilerce daha iyi anlaşılması için öneriler geliştirmek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş birliği ile 3-4 Haziran 2025 tarihinde Ankara’da “Uluslararası Eğitim Kongresi” düzenlenecek. Kongre, Türkiye’nin eğitim sistemindeki bu yenilikçi yaklaşımın eğitim paydaşları tarafından nasıl algılandığını ve uygulamada karşılaşılan zorlukları ortaya koymayı hedefliyor.

Kongrede katılımcılar, eğitimdeki güncel ve yenilikçi yaklaşımlar hakkında fikir alışverişinde bulunarak modelin sürdürülebilirliğini ve uluslararası düzeyde etkisini artırmak için stratejiler geliştirebilecek. Kongre kapsamında düzenlenecek panel sunumları da “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”nin farklı yönlerini derinlemesine inceleyerek katılımcılara bütüncül bir görüş kazandıracak. Kongrede yeni müfredata ilişkin uygulama örnekleri sunan stantlar kurulacak.

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BAŞVURULAR NİSAN’DA

Başvurular, 7-21 Nisan 2025 tarihleri arasında egitimkongre.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. Kongreye MEB’e bağlı yurt içi ve yurt dışı kurumlarda görev yapan tüm öğretmen ve yöneticiler ile ulusal ve uluslararası üniversitelerde görev yapan tüm akademisyenler başvuru yapabilecek. Başvurular, alanında uzman bilim ve değerlendirme kurulu tarafından bilimsel değerlendirme kriterlerine uygun olarak çift kör hakem değerlendirmesinden geçirilerek seçilecek.