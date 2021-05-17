Yeni mezunlara ilk iş fırsatı

Esas Holding’in sosyal yatırım birimi Esas Sosyal tarafından ilk kez 2016 yılında hayata geçirilen İlk Fırsat Programı’nın 2021 dönemi başvuruları başladı. Başvurular, 3 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. 21 Haziran-13 Ağustos tarihleri arasında ise gençlerin potansiyellerinin değerlendirildiği mülakatlar çevrim içi olarak gerçekleşecek. Programa kabul edilen adaylar ağustos ayının 3’üncü haftasında açıklanacak.

YENİ MEZUNLARA EĞİTİM VE GELİŞİM DESTEĞİ

İlk Fırsat Programı, özelikle daha az bilinen devlet üniversitelerinden yeni mezun gençlere, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal iletişim, finans ve muhasebe, insan kaynakları, idari işler, satın alma, bilgi teknolojileri ve kaynak geliştirme/iş geliştirme gibi özel sektörde de karşılığı olan birimlerinde iş deneyimi sunuyor. Program kapsamında sivil toplum kuruluşlarında 12 ay boyunca tam zamanlı ve maaşlı olarak çalışarak ilk iş deneyimlerini kazanan katılımcılarının maaşları, Esas Holding ile İlk Fırsat Programı’nın kurumsal destekçileri tarafından karşılanıyor. Ayrıca katılımcılar İlk Fırsat Akademisi kapsamında 250 saatten fazla eğitim ve gelişim desteği de alıyorlar. Office Programları’nın ve İngilizce eğitimin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu’nun 21’inci yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı pek çok eğitime katılırken aynı zamanda önemli kurumların yöneticilerinden mentorluk ve mülakat becerilerini geliştirecek destekler de alıyorlar. STK’larda iş deneyimi kazanan bu gençler, ek olarak prova mülakatlar, söyleşiler ve benzeri etkinliklerde alanında uzman kişilerin bilgilerinden yararlanıp geleceğe ve iş dünyasına hazır olarak programı tamamlıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İlk Fırsat Programı, programdan mezun olan 95 genç ve programa devam eden 55 katılımcıyla birlikte bugüne kadar 150 gencin Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarında iş deneyimi kazanmalarını sağladı. İlk Fırsat katılımcılarının program bitmeden iş teklifi alma oranı yüzde 82 olurken, program bitiminden sonraki 3 ay içinde işe girme oranı yüzde 93, 6 ay sonundaki istihdam oranı ise yüzde 100 oldu.

İlk Fırsat Programı’na başvuracak adayların; 2020 Haziran ayı ve sonrasında devlet üniversitesinden mezun olması, diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5, 100'lük sistemde en az 65 puan olması, daha önce tam zamanlı çalışmamış olması gerekiyor.

Ayrıca, başvuru değerlendirme sürecinde, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında ya da kulüp çalışmalarında görev almış ve/veya burs almış öğrenciler öncelikli olarak değerlendirilecek.