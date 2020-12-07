Yeni Medya Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Yeni medya, sosyal medya ve internet kullanımını barındıran eski medya ise, gazete ve dergiler gibi geleneksel medya biçimlerini ifade eden bir yayın türüdür.

Yeni Medya Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Yeni Medya Bölümü, internet ve sosyal medya kullanılarak yürütülen bir medya türüdür. Bu medya türünde anlık dijital paylaşımlar yapılabilir ve önemli haberler gün içinde her an okuyucularla buluşturulabilir.

Yeni Medya Bölümü Nedir?

Yeni Medya Bölümü, genel anlamı ile internet üzerinden en çok talep edilen haberlerin servis edilmesidir. Bu içerik akıllı bir cihazda ya da bilgisayarda görüntülenebilir. Bu sayede kullanıcılara kullanıcı yorumlarını da ekleyerek ve kişinin sosyal çevresiyle ya da yakın arkadaşlarıyla haberi paylaşmasını sağlayacak gerçek zamanlı etkileşimle iletişim kurmayı sağlar.

Yeni Medya Bölümünün Amacı Nedir?

Yeni medyanın amacı, bilgisayar, bilim, görsel ve sahne sanatları, beşeri bilimler kesişimlerini araştırmak, merak uyandıran ve talep edilen haberleri anlık olarak servis etmektir. Bu medya aracında haber servis etmek için beklemek gerekmiyor. Önemli ya da merak edilen her haber anında internet ve sosyal medya aracılığı ile paylaşılabiliyor.

Yeni Medya Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Yeni medya bölümünden mezun olan kişiler, internetin sunduğu avantajlar sayesinde iletişim araçlarına yeni bir boyut getirerek geniş kitlelere hitap edecek içerikler hazırlar, beğeniye sunar ve denetler. Bu bölümde okuyan kişilerin teknoloji ile arasının çok iyi olması, araştırmayı ve ye bilgiler öğrenmeyi sevmesi gerekir.

Yeni Medya Bölümü Kaç Yıllıktır?

Yeni Medya Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. İngilizce hazırlık sınıfı okuduğunuz takdirde bu eğitim süresi 5 yıla kadar çıkabilir. Bu bölümde 4 farklı eğitim veriliyor. Bunlar;

Yeni Medya ve Gazetecilik

İletişim Tasarımı ve Yeni Medya

Yeni Medya ve İletişim

Yeni Medya

Yeni Medya Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Yeni medya Bölümünü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan yüksek puan almanız gerekir. Bu Bölümü okumak isteyen kişilerin güncel haberleri yakından takip etmesi, teknolojiyi ve bu alandaki yenilikleri yakından takip etmesi gerekir.

Yeni Medya Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Yeni Medya Bölümü, Öğretimi Türkçe olmasına rağmen İngilizce hazırlık sınıfı okutan üniversiteler, öğrencilerin İngilizce öğrenmesini kolaylaştırıyor. Bu sayede öğrenciler, daha çeşitli haberleri servis ederken daha kolay hareket etme imkanı buluyor.

Yeni Medya Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Yeni Medya Bölümü, TYT ve AYT sınav türlerinden alacağınız sözel puan türüne göre öğrenci kabul ediyor.

Yeni Medya Bölümü Dersleri Nelerdir?

Pazarlama ilkeleri ve teknikleri

İnternet Gazeteciliği

Dijital Tasarım

Video ve Ses Yapım Teknikleri

Gazete Tasarımı

Basın Fotoğrafçılığı

Yeni Medya Ortamında Gazetecilik Uygulamaları

Yaratıcı Okurluk

Fotoğrafçılık

Medya Veri Madenciliği

Sosyal Medya Planlaması

Medya Okuryazarlığı

Göstergebilim

İletişim Sosyolojisi

Gazetecilik

Haber Portalı Yaratma

Yeni Medya Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Yeni Medya Bölümü, internetin sunduğu İmkanları kullanarak iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanarak geniş kitlelere hitap edecek içerikler hazırlar, denetler ve servis eder.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Multimedya Sistemleri Geliştirme

Basın ve Medya Danışmanlığı

Sosyal Medya Danışmanlığı

Dijital Reklamcılık

Grafik Tasarım

Yaratıcı Medya

Prodüksiyon Şirketleri

İnternet Gazeteciliği

Eleştirmenlik

Gazetecilik

Yazarlık

Televizyon Kanalları

Pazarlama ve Tanıtım

Haber Ajansları

Dergiler

Yeni Medya Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Yeni Medya Bölümü, reklam ajanslarında, Tv kanallarında ve medya kuruluşlarında çalışma imkanı buluyor. Aynı zamanda bu bölümde okuyanlar devlet kadrolarına yerleşmek için de KPSS’ye girebilir.

Yeni Medya Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

(İletişim Fakültesi)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (ücretli)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Tam Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)

(İletişim Fakültesi)

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%75 Burslu)

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)(Tam Burslu)

(İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi)