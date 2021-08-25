Yeni Kimlik Kaç Günde Gelir? Yeni Kimliğin Gelmesi Ne Kadar Sürer?

Eski kimliğin kullanılması devam etmekte iken kişiler yeni kimlik çıkarmak amacı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü içerisinden randevu alarak kimlik müracaatı işleminde bulunmaktadır.

Yeni Kimlik Kartı İçin Nereye Başvurmak Gerekir?

Yeni kimlik müracaatı işlemi için gerekli olan evrakların hazırlanması ile beraber randevu verilen tarih boyunca Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü içerisinde olmak gerekmektedir. İlgili işlemlerin yapılmasından sonra ise yeni kimlik müracaatı resmi bir hal alır ve kimlik, hazırlanmak amacı ile işleme alınır. Yeni kimlik kartlarının süresine bakıldığında ise yaklaşık olarak 1 hafta içerisinde çıkartıldığı görülür.

Yeni Kimlik Kartı Kaç Günde Gelir?

Yeni olan kimlik kartı PTT kargo aracılı ile teslim edilmektedir. Yaklaşık teslim süresine bakıldığında ise bu durum kargonun yoğunluğuna göre 7 ile 10 gün arasında değişebilen ektedir. Ankara üzerinden kimlik kartlarının çıkarılmasından dolayı Ankara'da ikamet eden kişiler kimliklerini biraz daha erken teslim alabilmektedir. On beş yaşını tamamlayan kişilerin şahsen müracaatları alınarak kimlik kartları kendine veya kendisi dışında belirlemiş olduğu kişiye teslim edilebilmektedir.