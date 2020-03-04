Yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

4 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Kurulması, Kapatılması veya Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar yayımlandı. Buna göre, Adıyaman Üniversitesi’ne Sağlık Bilimleri Fakültesi; Bolu Abant İzzet Baysal, Iğdır ve Mardin Artuklu üniversitelerine de Lisansüstü Eğitim Enstitüleri kuruldu.

Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile Sağlık Yüksekokulu; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler enstitüleri; Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler enstitüleri; Mardin Artuklu Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler enstitüleri ise kapatıldı. Öte yandan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin adı İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin adı ise Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.