‘Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun’
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin temennilerini dile getirdi.
Aygün'ün paylaşımı şöyle:
“Okullarından ayrı kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için yüz yüze eğitimle ders zilleri yeniden çaldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, kesintisiz ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum.”
Okullarından ayrı kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için yüz yüze eğitimle ders zilleri yeniden çaldı.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 6, 2021
Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun.
Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, kesintisiz ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum. #OkullarAçılıyor