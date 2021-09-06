Aygün'ün paylaşımı şöyle:

“Okullarından ayrı kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için yüz yüze eğitimle ders zilleri yeniden çaldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, kesintisiz ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum.”

Okullarından ayrı kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için yüz yüze eğitimle ders zilleri yeniden çaldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun.

Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, kesintisiz ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum. #OkullarAçılıyor — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 6, 2021