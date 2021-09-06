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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.09.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

‘Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun’

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‘Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun’

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin temennilerini dile getirdi.

Aygün'ün paylaşımı şöyle:
“Okullarından ayrı kalan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için yüz yüze eğitimle ders zilleri yeniden çaldı. Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı olsun. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize sağlıklı, kesintisiz ve başarılı bir eğitim-öğretim dönemi diliyorum.”

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