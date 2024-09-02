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Yeni eğitim öğretim yılının ders kitapları okullara ulaştı

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#Milli Eğitim Bakanlığı#2024-2025#Ders Kitabı
Yeni eğitim öğretim yılının ders kitapları okullara ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2024 13:19

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı yeni ders kitaplarının il ve ilçelere dağıtımı tamamlandı. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına 1 hafta kala yeni ders kitapları da okullara ulaştı. Avcılar’da eğitim gören 82 bin öğrenci için 600 bin kitap ilçe genelindeki okullara teslim edildi.

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ders kitapları paketlenerek okullara gönderilmeye başladı. Avcılar’daki Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan 4 bini aşkın öğrencisiyle Türkiye’nin en kalabalık ilkokullarından biri olan Leyla Bayram İlkokulu’na da yeni kitaplar ulaştırıldı. TIR ve kamyonlardan indirilen kitaplar tasnif edilerek okullara dağıtıldı. Bu yılki ders kitaplarında basılı içeriklerin yanı sıra, kare kod vasıtasıyla ulaşılan dijital içeriklerin öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlayacağı öğrenildi. Kitaplardaki kare kodlar okutulduğunda, öğrenci animasyonları ve artırılmış gerçeklik uygulamalarını görmek mümkün olacak.1. ve 5. sınıflar için hazırlanan ders kitaplarının, öğrencilerin kolay kullanımı ve taşımada kolaylık sağlaması için iki kitap olarak tasarlandığı da öğrenildi.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#2024-2025#Ders Kitabı

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