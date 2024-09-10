Yeni eğitim öğretim yılında öğrenci ve velileri neler bekliyor?

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2024-2025 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmesi planlanan bir dizi yenilik de böylelikle hayata geçti. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Dinç, müfredattan sınav uygulamalarına kadar birçok alanda farklı çalışmalarla yeni dönemin başladığını dile getiriyor. Prof. Dr. Dinç, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında bu eğitim öğretim yılında hem öğrencileri hem de velileri yakından ilgilendiren yenilikleri anlatıyor.

Prof. Dr. Erkan Dinç’in yazısını okumak için tıklayın.