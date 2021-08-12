Yeni Concorde motoru birincilik getirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ETU-Phoenix Takımı, efsanevi Concorde uçağının motorunu yeniden tasarlayarak, katıldıkları yarışmada uluslararası bir başarıya imza attılar. Okyanus aşırı uçuşlarda kullanılan ve sesten hızlı uçabilen ilk yolcu uçağı olma özelliğini taşıyan Fransa yapımı Concorde’ların uçuşuna yüksek yakıt tüketimi nedeniyle 2003 yılında son verilmişti.

Öğretim Üyesi Dr. Sıtkı Uslu danışmanlığında öğrenciler Mert Battal Şen, Mustafa Cem Canbaz, Buğrahan Uysal, Yağız Ataberk Erişti, Tuna Kök, Muaz Tağ, Remzi Erdem Barış ve Deniz Akbulut’tan oluşan ETU-Phoenix Takımı, AIAA tarafından yaklaşık 40 yıldır düzenlenen yarışmaya Concorde’un yeni nesil motoruyla katıldı. Öğrencilerin tasarladığı yeni motor eskisine göre daha sessiz ve daha ekonomik.

16 bin metre irtifada 2 bin 100 kilometre hızla Londra-New York uçuşunu 3,5 saatte tamamlayan Concorde için tasarlanan ETU-Phoenix motoru, Concorde’un orijinal motoru olan Olympus 593 motoruyla karşılaştırıldığında uçuş başına 44 bin dolar tasarruf sağlayarak toplam yakıt tüketimini yüzde 44 düşürüyor. Ayrıca motor ağırlığı teknolojik gelişmeler ve malzeme iyileştirmelerine bağlı olarak optimize edilerek yüzde 20 oranında azaltıldı. Öğrencilerin yaptığı optimizasyon çalışmaları sonucunda motor bileşenlerinin 5 bin saatlik kullanım ömrü boyunca, yakıttan toplam 63 milyon dolar tasarruf sağlaması bekleniyor.