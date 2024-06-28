Yeni açılacak eğitim kurumların isimlerini MEB belirleyecek

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Diğer yandan yeni yönetmelik kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitime erişimlerinin artırılması amacıyla yıl boyu okul ve kurumlar açık kalabilecek. İşbirlikleri dahilinde kurum, kuruluş ve işletmelere ait bina, fabrika veya tesisler ile organize sanayi bölgeleri, AR-GE ve üretim merkezleri içinde MEB tarafından belirlenen fiziki şartları sağlaması koşuluyla eğitim kurumu açılabilecek.

BİNALAR EĞİTİM DIŞINDA KULLANILMAYACAK

Yönetmeliğe göre; MEB'e tahsisli eğitim binaları, ortaya çıkan ihtiyaçlar öne sürülerek eğitim ve öğretim dışındaki farklı amaçlar için kullanılamayacak. Okul öncesi eğitimde niteliği artırmak, amacıyla ana sınıfları sadece ilkokullarda açılacak. Uygulama sınıflarının çocuk gelişimi ve eğitimi alanı programın bulunduğu tüm ortaöğretim kurumlarında olacak. Anaokullarının ise bağımsız binası ve bahçesi olması sağlanacak.

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BİNANIN ONARIMINI YAPANIN DA ADI VERİLEBİLECEK

AR-GE merkezi, gastronomi uygulama ve benzeri atölyelerin açılması için yapılan değişiklikle, hayırseverler tarafından yaptırılan veya donatılan atölye veya laboratuvarlara, kişilerin isimleri verilebilecek. Mevcut kurumun ek derslik binası, pansiyon, spor salonu, atölye ve benzeri bölümlerinin yapımını veya donatımını sağlayanlar ile bu binaların bakım ve onarımını yapan kişilerin adı ya da önerdiği adlar ise sadece katkı yaptığı bölümlere verilecek.

200 BİN NÜFUSA OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

Özel eğitim okullarında veya kurumlarında, öğrenim gören öğrencilere yönelik meslek edinme atölyeleri, bireysel eğitim odası ve beceri uygulama alanlarının bulunması sağlanacak. Olgunlaşma enstitüsü açılabilmesi için nüfus şartı 200 bin olacak ve her ilde en fazla bir olgunlaşma enstitüsü yer alacak. Ayrıca bu enstitülerde kültürel mirası tanıtmak ve sergilemek amacıyla müze bulunacak.

KURUM ADLARINDA UNVAN OLMAYACAK

Kurum adlarında mesleki unvan ve askeri rütbeye yer verilemeyecek. Bir kurumda yaşatılan, şehitlik ve gazilik unvanına sahip olanların adları ile bilim ve teknoloji, kültür ve benzeri alanlarda önemli başarılar kazanmış kişilerin adları, ülke içinde ikinci bir kuruma, yer ve olay adları ise aynı il içinde ikinci bir kuruma verilemeyecek. Ancak hayırsever tarafından talep olması durumunda aynı isim birden fazla kuruma verilebilecek.