Yeminli Tercüman nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Yeminli Tercüman olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Pek çok kişi yeminli tercüman nasıl olunur ve maaşları nelerdir merak ediyor. Özellikle yabancı dil okuyan ya da okumak isteyenler, bu mesleği nasıl yapabileceklerine dair bilgi almaya çalışmaktadır. Saygın ve geçerli bir meslek olması ile beraber iş alanları her geçen gün artış gösteriyor.

Yeminli Tercüman Nedir?

Yeminli tercüman noter tasdikli olarak çeviri gerçekleştiren kişidir. Özellikle noterden aldığı yasal durum ile beraber çeviri yaptığı belgelerin üzerine kaşe basma hakkına sahiptir. Böylece yapılacak olan çeviriler farklı diller üzerinden ele alınması ile beraber, resmi olarak birçok farklı kurum ve kuruluşta kullanma imkanı elde edilmektedir.

Yeminli Tercüman Ne İş Yapar?

Yeminli tercümanlar tarafından yapılan tüm çeviriler resmi statü kazanmaktadır. Böylece farklı diller üzerinden kullanılması gereken yazılar, sözleşmeler ya da makale gibi birçok unsur güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu doğrultuda yeminli tercüman kaynak dil ile hedefleri arasında köprü kurarak bunu resmiyete dökmektedir.

Yeminli Tercüman Nasıl Olunur?

Yeminli tercüman olabilmek için belli başlı bazı kriterleri yerine getirmek ve birtakım niteliklere sahip olmak gerekmektedir.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekir.

- Üniversitenin mütercim tercümanlık, İngiliz Dili ve Edebiyatı, yabancı dil öğretmenliği gibi bölümlerden mezun olmak gerekir.

- Yabancı dil yeterliliğini kanıtlamış bir belge olması gerekir.

- Notere başvurmak ve noterde yemin etmek suretiyle gerekli kriterleri tamamlayarak noterden onay almak gerekir.

Bu gibi kriterleri tamamlamak suretiyle yeminli tercüman olmak mümkün.

Yeminli Tercüman Olma Şartları Nelerdir?

Öncelikle İngiliz Dili ve Edebiyatı, yabancı dil öğretmenliği ya da mütercim tercümanlık bölümlerinden mezun olmak şarttır. Noter tarafından daha sonra yetkilendirilmiş olunması gerekir. Aynı zamanda ilgili terminoloji ve mevzuata sahip olmak önemlidir. En az iki veya üç dil bilmek yine en önemli kriterler içerisinde yer alır. Bu mesleği yapacak kişi takım çalışmasına yatkın olmalı ve yapılacak işleri zamanında teslim etmeye riayet etmelidir.

Yeminli Tercümanın Görevleri Nelerdir?

Yeminli tercümanın en önemli görevi kaynak değil ile hedef dil arasında etkin bir köprü oluşturmaktır. Gramer, kelime ve lehçeye bağlı olarak yerelleştirme üzerinden duygu ve düşünceleri etkin biçimde aktarmak görevler içerisinde gelir. Aynı zamanda çapraz dili üzerinden de çeviri yapılmalıdır. Sadece yazılı değil aynı zamanda yeminli tercümanlar noter tasdikli olarak sözlü destekte vermektedir.

Yeminli Tercüman Maaşları Ne Kadar?

Yemini tercümanların maaşları yapacakları işe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Genel olarak ise 3500 TL ile 5500 TL arasında farklılık oluşmaktadır. Ancak ortalama şekilde ele alındığı zaman yeminli tercümanların maaşları 4.100 TL gibi bir miktar olarak öne çıkıyor. Bu maaşlar kurum ve kuruluş bazında ele alınarak ortalama şekilde hesaplanmıştır.

Yeminli Tercüman İş İmkanları Nelerdir?

Yeminli tercümanlar genelde tercümanlık bürolarında görev yapmaktadırlar. Özellikle günümüz teknolojisinin sağladığı unsurlar sayesinde, artık farklı iletişim yoluyla uzaktan gönderilen dosya ve dokümanların da çalışmasını gerçekleştirirler. Böylece görev yaptıkları kurumsal şirketlerin dışında, bireysel olarak da pek çok farklı çalışma yapabilmektedirler. Her geçen gün öneme sahip olması ile beraber, iş imkanları da bu meslek açısından büyümeyi sürdürüyor.