Yeminli Mali Müşavir nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Yeminli Mali Müşavir olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Yeminli mali müşavir, şirketlerin muhasebe sistemlerini kuran ve geliştiren, parayla alakalı belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapan kişidir.

Mali Müşavir Kimdir?

Yeminli mali müşavir, bir işletmenin mali evraklarının ve belgelerinin doğruluğu ve düzeninden sorumlu kişidir. Muhasebe defteri tutmak dışında, mali müşavirin elinde bulundurduğu bütün yetki ve yükümlülükleri taşımaktadır. Herhangi bir mali müşavirden farkıysa, yeminli mali müşavirlere tasdik yetkisi verilmiş olmasıdır. İşletmelerin finansal kayıtlar, beyanname ve vergi bildirimlerinin doğru olup olmadığını devlet adına denetleme yapma ve tasdik etme yetkilerine sahiptir.

Mali Müşavir Ne İş Yapar?

- Bir işletmenin tüm finansal sistem ve bütçelerinin doğru şekilde yönetimini sağlar.

- Müşteriyi tüm ticari işlemler hakkında bilgilendirir.

- Şirketin veya firmanın sistemlerini inceler ve risk analizi yapar.

- Gerekli olan tüm finansal rapor, belge ve evrakları hazırlar.

- İşletmenin yatırımlarını kayıt altına alır.

- İşletmenin mali tasarrufuna ve kararlarına dair profesyonel görüş ve düşüncelerini sunar.

- İç ve dış denetçilerle iletişim kurar ve meydana gelebilecek olumsuzlukları ele alır.

Yeminli Mali Müşavir Nasıl Olunur?

Yeminli Mali müşavir olmak için, herhangi bir üniversitenin 4 yıllık eğitim veren İşletme, Siyasal Bilimler, İktisat, Muhasebe, Maliye, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Hukuk bölümlerinden lisans derecesiyle mezun olma şartı bulunmaktadır.

Mezun olduktan sonra, bir şirkette 3 yıllık muhasebe stajı yapılması gerekir. En az 10 yıl olmak suretiyle, serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalışılması gerekir. Ardından yeminli mali müşavir sınavına girip başarılı olmak gerekir. Yeminli mali müşavir ruhsatını aldıktan sonra, mesleki unvana hak kazanılır ve yeminli mali müşavir olunur.

Yeminli Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir?

Yeminli mali müşavir olmak için gereken nitelikler 3568 numaralı kanunda belirtilmiştir.

Belirtilen özellikler şunlardır;

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- En az 10 yıl olmak üzere serbest muhasebeci mali müşavirlik görevini yapmış olmak.

- Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

- Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak.

- Medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip olmak.

- Mesleğin etik kurallarına muhalif davranışta bulunmamış olmak.

- Yasalarda da belirtildiği üzere “...devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, dolandırıcılık, zimmet, irtikâp, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından” hüküm giymemiş olmak.

Yeminli Mali Müşavirin Görevleri Nelerdir?

- İşletme raporları için finansal tablolar ve bütçeler hazırlar.

- Firmaların hesaplarını inceler.

- Risk analizlerini yapar ve mevcut uygulamaları denetler.

- Finansal usulsüzlük olup olmadığını araştırır ve periyodik olarak denetler.

- Mevcut olan ve yeni uygulamaya giren finansal sistemleri inceler ve denetler.

- Aylık ve yıllık olmak üzere, hesapları analiz eder.

- Finansal raporların düzenli olmasını sağlar.

- Yatırım, kredi, bordro ve harcamaları yönetir.

Yeminli Mali Müşavir Maaşları Ne kadar?

En düşük maaş : 2.600 TL

Ortalama Maaş : 6.830 TL

En Yüksek Maaş : 13.370 TL

Mali Müşavir İçin İş İmkânları Nelerdir?

- Kendilerine ait yeminli mali müşavirlik ofisi açabilirler.

- Özel şirketlerde çalışabilirler.

- Fon yönetimi kuruluşları

- Bankacılık

- Genel sigorta şirketleri

- Endüstri sektörü

- Kamu kuruluşları

- Finans sektörü

- Enerji ve imalat sanayi

- Büyük ticari şirketler

- Yerel ve merkezi yönetim

- Sağlık ve eğitim kurumları

- Ulusal denetim ofisleri

- Hayır kurumları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar