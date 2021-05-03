Yemen İç Savaşı Tarihi Ve Önemi Nedir? Yemen İç Savaşı Nedenleri Ve Sonuçları

Yemen İç Savaşı ülkeyi yıllardır sarsan, istikrarsızlaştıran ve binlerce insanın ölümüne sebep olan bir iç savaştır. Yemen'in her türlü alt yapısı adeta çökmüş durumdadır.

Yemen iç Savaşı Tarihi? Yemen İç Savaşı Hakkında

Yemen İç Savaşı 6 yıldan beri süregelen ve halen devam etmekte olan insani bir drama dönmüş bulunan uluslararası arenanın da yakından takip ettiği bir iç savaştır. Yaklaşık 112.000 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Yemen'in 28 milyonluk nüfusunun 24 milyonu insani yardıma muhtaç hale gelmiştir. Ülkede açlık, salgın hastalık artmış, temiz içme suyuna erişim nerede ise imkansız hale gelmiştir.

Yemen İç Savaşı Kimler Arasında Gerçekleşmiştir? Yemen İç Savaşı Tarafları

Yemen İç Savaşındaki taraflar çok sayıdadır. Dış ülkelerin ve uluslararası örgütlerin de yer aldığı bir savaş alanına dönmüş durumdadır. Hatta BM' in ifadesiyle Yemen Savaşı "en ağır" insanlık krizidir. Yemen İç Savaşının bir tarafında Riyad'ın başını çekmekte olduğu uluslararası koalisyon ve koalisyona bağlı Hadi'nin birlikleri yer almaktadır. Diğer yanda ise Suudilerin Eritre ve Somali'den getirmiş olduğu askerler bulunmaktadır.

Husilerin askeri sözcüsü olan Tuğgeneral Yahya Seri'nin açıklamasına göre, Arap Koalisyonu savaşın başladığı 2015 yılından beri Husilerin kontrolündeki bölgelere 257.000den fazla hava saldırısı gerçekleştirmiştir. BM ve diğer insani yardım kuruluşlarının verilerine göre ise Yemen İç Savaşı'nda tam bir insani felaket yaşanmaktadır. Açlık, hastalık ve yardıma muhtaç insan sayısı onlarca milyon rakamlarla ifade edilmektedir.

Yemen İç Savaşı Nedenleri

Yemen, yıllar önce de iç savaş yaşamış bir ülkedir. Ancak halen sürmekte olan Yemen İç Savaşı'nın nedenlerini şöyle sıralamak mümkündür:

l 2011 yılındaki Arap Baharı'nın da etkisiyle Yemen'de başlayan gösteriler 2014 yılında ülkeyi yöneten Ali Abdullah Salih'in devrilmesi ile sonlandı.

l Ülkeyi 33 yıldır yönetmekte olan Ali Abdullah Salih'i devirenler Husiler olmuştur. Husilerin arkasında destek veren dış gücün İran olduğu düşünülmektedir.

l Bunun üzerine Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilere karşı askeri müdahale başlatmıştır. Suudiler bu harekata giriştiklerinde en fazla birkaç ay içinde Yemen' de her şeyin kontrol altına alınacağını " her şeyin rayına oturacağını" söylemişti. Fakat Suudi Arabistan'ın 26 Mart 2015 tarihinde başlattığı bu askeri müdahale, 6.yılını geride bıraktığı Yemen İç Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur.

l Suudi Arabistan'ın gayesi Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur el-Hadi hükumetini yeniden iktidara getirmekti.

l Ayrıca Suudi Arabistan Kraliyet Ailesi Arap Yarımadası'nı doğal nüfuz alanı olarak görmektedir. Ve kendisinin onayı ve etkisi dışında herhangi bir siyasi harekatın iktidara gelmesini bu nüfuzunu ve bölgedeki hakimiyetini tehlikeye atacak bir olay olarak değerlendirmekte ve müdahale etmektedir.

Yemen İç Savaşı Sonuçları

Netice olarak Suudi Arabistan Husi isyancılarını tam olarak bastırabilmiş değildir, etkinliklerini kıramamıştır. Süreçte Husiler Yemen'in bütününe hakim olabilmiştir. Bu gelişme karşısında Riyad, bu savaşı askeri yolla kazanamayacağını görmüş ve kabul etmiştir. Bu nedenle de 05 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Riyad Anlaşmasına olumlu yaklaşmıştır.

Yemen İç Savaşı Önemi

Yemen'de yaşanan trajediye küresel anlamda bir salgın olan koronavirüs bambaşka bir boyut katmıştır. Zira sağlık alt yapısı nerede ise çökmüş olan bu ülkeye de salgının yayılması insani bir felakete dönüşecektir. Bunu gören ve bu tehlikeye işaret eden BM Genel Sekreteri Antoniı Guterres sağlık sistemlerinin çöktüğü ve sağlık çalışanlarının hedef alındığı savaş bölgelerindeki savunmasız insanların koronavirüs salgınından 2 kat daha fazla etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu ve devam eden savaşlar için küresel ateşkes çağrısı yaptı. Fakat bu çağrıya Yemen de dahil olmak üzere hiçbir ülkeden cevap gelmemesi, 6.yılına giren Yemen İç Savaşı'nın daha çok acı sonuçlarının olacağını göstermektedir.