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Yemek fabrikası gibi okul

#Yemek Fabrikası#MEB#Beylerbeyi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Yemek fabrikası gibi okul

“Kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz” diyerek kolları sıvayan Gaziantep Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 6 ilçede çoğu taşımalı eğitim gören arkadaşları için her gün 3 çeşit yemek hazırlıyor. 

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Merkez Şehitkamil ilçesindeki Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileriyle yiyecek içecek hizmetleri alanı öğretmenlerin okullardaki yemek kalitesini artırmak için hazırladığı projeyle okul yemek fabrikasına dönüştü. Proje çerçevesinde okul bünyesinde kurulan 1000 metrekarelik imalathanede meslek lisesi öğrencileri, usta öğreticileri önderliğinde toplam 12 bin öğrenci için günlük 3 çeşit yemek hazırlıyor.

HAZIRLIKLAR GECEDEN BAŞLIYOR
Projeyle hem taşımalı eğitim öğrencilerinin yemek ihtiyacı karşılanıyor hem de mutfaktan kaliteli bir şekilde faydalanılıyor. Fabrika gibi çalışan tesiste gıda mühendisi, beslenme uzmanı, öğrenci ve öğretmenler çalışıyor. Okul yönetimi, yakın zamanda diğer kurumlara da hizmet sunulması için sözleşme imzalandığını dile getirdi. Hazırlıkların gece 03.00’te başladığı tesiste, alan öğrencileri mesleklerini uygulamalı olarak öğreniyor. Öğrencilerden Taha Yılmaz, imalathanede yemek yapmanın kendilerine kattıklarını şöyle anlattı: “Usta aşçılarla farklı yemekler yapıyoruz. Yaptığımız yemekler öğrencilere gönderiliyor ve oralara yardım ediyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk ve şans.”

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#Yemek Fabrikası#MEB#Beylerbeyi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi