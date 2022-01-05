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Yele ne demek, ne anlama gelir? Yele kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yele#Yele Ne Demek
Yele ne demek, ne anlama gelir Yele kelimesinin TDK sözlük anlamı

Anlam bakımından araştırılan yele sözcüğünün sahip olduğu birçok anlam bulunuyor. Bireyler en doğru anlamlara ulaşmak için yele sözcüğünü arama motorlarında araştırabiliyor. Yele sözcüğünün taşıdığı anlamları merak edenler, sözlüklere bakarak yele sözcüğünün anlamını öğrenmek istiyor. Yele ne demek, ne anlama gelir? Yele kelimesinin TDK sözlük anlamı hakkında detayları derledik.

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Yele sözcüğü çok sık duyulan ve görülen kelime çeşitleri arasında bulunuyor. Yele kelimesinin TDK'da yer alan birçok anlamı vardır. TDK'ya göre yele sözcüğü, at ve aslan gibi hayvanların boynunda ve ensesinde bulunan uzun kıllar anlamındadır.

 Yele Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Anlamı araştırılan yele sözcüğü için merak edilen birkaç bilgi bulunuyor. Yele kelimesi günümüzde yaygın görülen bir sözcük çeşidi değildir. Bireyler internet sitelerinde gördüğü yele kelimesinin anlamıyla alakalı sözlüklerden yardım alabiliyor. Farklı kaynaklara bakan bireyler, yele sözcüğünün en doğru anlamlarını öğrenmek istiyor. Yele sözcüğü, aslan gibi hayvanların boynunda yer alan uzun kıllar anlamına sahiptir.

 Yele Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 TDK tarafından anlamı belirtilen yele kelimesi, bireyler tarafından öğrenilmek istenebiliyor. Her birey yele sözcüğünün neyi ifade ettiğini TDK'da araştırabiliyor. TDK'da belirtilen anlamı oldukça önemli olan yele kelimesi, aslan veya at gibi canlıların boynunda yer alan uzun kıllar anlamında kullanılıyor. Yele hayvanların ensesi için de kullanılabiliyor. Hem boynunda hem de ensesinde yer alan uzun kıllar, yele olarak adlandırılıyor.

 

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