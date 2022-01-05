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Yekpare ne demek, ne anlama gelir? Yekpare kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yekpare ne demek, ne anlama gelir Yekpare kelimesinin TDK sözlük anlamı

Yekpare kelimesi oldukça fazla kullanılan bir kelime olarak bilinmektedir. Yekpare kelimesinin anlamının ise ne olduğu çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Siz de günlük hayatta karşınıza çıkan yekpare kelimesinin anlamı ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Yekpare ne demek, ne anlama gelir? Yekpare kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Yekpare kelimesi, dilimizde çok sık kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Yekpare kelimesi bileşik bir sıfat olarak ifade edilebilir. Yekpare kelimesinin temelde ise bütün anlamını taşıdığını söylemek mümkündür.

 Yekpare Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yekpare kelimesi dilimizde oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Yekpare kelimesinin anlamının ise bir tek parçadan oluşan, bütün manalarına geldiğini söylemek mümkündür. Farsça da yek kelimesi bir anlamına gelmekte olan bir kelimedir. Yekpare kelimesi ise bu iki kelimenin birleşimi ile oluşan bir kelime olarak ifade edilebilir. Pare sözcüğü ise aynı zamanda adet ve sayı manalarına gelmektedir.

 Yekpare Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Yekpare kelimesinin Türk dil kurumuna göre karşılığının ise tek parçadan oluşan manasına geldiğini söylemek mümkündür. Yekpare kelimesinin sözlükte yer alan anlamının bütünlüğünü korumuş olan, bölünemez, tek vücut manalarına geldiği de bilinmektedir. Aynı zamanda yekpare kelimesinin ikinci anlamı ise sadece bir tane olan, özel manalarına gelen bir kelime olarak ifade edilebilir. Yekpare kelimesi birleşik bir kelime olarak da bilinmektedir.

 

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