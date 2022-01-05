Yeğlemek ne demek, ne anlama gelir? Yeğlemek kelimesinin TDK sözlük anlamı

Haberin Devamı

Anlamı merak edilerek araştırılan bir kelime olan yeğlemek kelimesinin TDK'da bir karşılığı bulunuyor. Yeğlemek kelimesinin TDK'da belirtilen anlamı, tercih etmektir.

Yeğlemek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yeğlemek sözcüğü herkesin mutlaka duyduğu bir kelimedir. Haberlerde veya herhangi bir yazıda yeğlemek kelimesi kişiler tarafından görülmüştür. Yeğlemek kelimesinin hangi anlamlara sahip olduğu konusuyla ilgili internet sitelerinde yapılan birçok arama bulunuyor. Yeğlemek kelimesi anlam bakımından önemli sözcüklerdir. TDK'ya göre belirlenen anlamı merak edilen bir kelimedir. Yeğlemek kelimesi, tercih etme anlamıyla bilinen bir kelimedir. Tercih etmek kelimesi, yeğlemek kelimesi olarak da kullanılabiliyor.

Yeğlemek Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Haberin Devamı

TDK tarafından paylaşılan her bilgi dikkatle takip ediliyor. Merak edilen yeğlemek kelimesi de, TDK içerisinde araştırılıyor. TDK yeğlemek kelimesinin hangi anlamlarda kullanılabileceği konusunda gerekli olan bilgilerin paylaşımını yapıyor. Yeğlemek kelimesinin TDK'da olan karşılığı oldukça açıktır. TDK'ya göre yeğlemek kelimesi, tercih etmek anlamındadır. Tercih etme kelimeleri, yeğlemek kelimesiyle aynı anlamı taşıyor ve aynı anlamı taşıyarak isteğe göre kullanılabiliyor.