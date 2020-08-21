Yegane ne demek? Yegane nedir? Yegane TDK kelime anlamı

Kökeni Farsça olan yegane kelimesi Türkçede yaygın şekilde kullanılan en önemli sözcüklerden biridir. Özellikle anlamı itibariyle daha etkili bir vurgu sağladığı için, eş anlamlı sözcükleri yerine yegane daha fazla kullanılmaktadır. TDK üzerinden bakıldığı zaman belli başlı bir anlamı olduğunu söylemek mümkündür.

Yegane Ne Demek?

Türk Dil Kurumu yegane kelimesi için karşılık olarak, ‘biricik ya da tek’ anlamlarını sunuyor. Aynı zamanda çok özel ve başka bir eşi benzeri olmayan şeklinde de ifade etmek mümkün. Bu anlamı ile beraber insan ya da hayvanlar ile beraber pek çok eşya için kullanılabilmektedir. Diğer taraftan en önemli ilk sırada yer alması gereken gibi ifadeler üzerinden de değerlendirilmektedir.

‘’İstikbalinin yegane temeli budur.’’ Mustafa Kemal Atatürk

Bu şekilde gündelik yaşamda farklı cümleler içerisinde değerlendirmek mümkün. Herhangi bir durumun benzeri olmayan ya da üstün şeklinde anlamları üzerinden de değerlendirilebilir.

‘’Yegane emelim, kızımın bir hanımefendi olarak yetişmesidir.’’ Atilla İlhan

Bu cümlede kişinin tek ve en büyük emelinin kızının bir hanımefendi olarak yetiştirmek istemesi öne çıkmaktadır. Bu şekilde değişik anlamları ile beraber yegane kelimesini gündelik yaşamda kullanabilirsiniz.