Ye Kürküm Ye atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ye kürküm ye atasözü sıklıkla kullanılır. Ancak bazen bu cümlenin anlamı iyi bir şekilde anlaşılmamaktadır. Bir atasözünün cümlede neden kullanıldığını ve ne anlama geldiğini anlamak için öncelikle anlamının bilinmesi gerekir. Her atasözü öğüt verme amacı taşır ve her atasözünün bir alt metni vardır.

Ye Kürküm Ye Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

İnsanların kişiliklerine saygı gösterildiği değil, para ve gösterişe önem verilen bir devirde yaşamaktayız. Ne kadar zengin ve itibarlı olursanız olun, eğer dış görünüşünüz iyi değilse insanlar size saygı duymaz. Bu nedenle kişilerin saygı görebilmeleri ve ciddiye alınmaları için günümüzde dış görünüşlerine önem vermeleri gerekir. Bu amaçla da ye kürküm ye atasözü söylenmiştir.

Ye Kürküm Ye Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Güzel kıyafetlerine bakarak herkes onun itibarlı biri olduğunu düşündü, boşuna dememişler ye kürküm ye diye.