YDUS tercihleri alınıyor

Tercih işlemleri, 3 Mayıs günü saat 23:59’da sona erecek. Adaylar tercihlerini, bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; “Yerleştirme işleminde, 2020-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2020-YDUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Dava süreci devam eden İç Hastalıkları alanı ile ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır” denildi.

2020-YDUS Başvuru Kılavuzu

2020-YDUS Tercih Bilgileri ve Tablolar