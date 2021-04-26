MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYDUS tercihleri alınıyor
GeriEğitim YDUS tercihleri alınıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 26.04.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

YDUS tercihleri alınıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YDUS tercihleri alınıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı (ÖSYM), 2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) tercih işlemlerinin, 26 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Tercih işlemleri, 3 Mayıs günü saat 23:59’da sona erecek. Adaylar tercihlerini, bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; “Yerleştirme işleminde, 2020-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2020-YDUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tabloları, tercihte bulunacak adayların dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Dava süreci devam eden İç Hastalıkları alanı ile ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır” denildi.

2020-YDUS Başvuru Kılavuzu

2020-YDUS Tercih Bilgileri ve Tablolar

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi