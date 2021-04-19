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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.04.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

YDS soru ve cevapları yayınlandı

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YDS soru ve cevapları yayınlandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında 18 Nisan’da uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2021-YDS/1) cevap anahtarı yayınlandı.

2021 -YDS/1 temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10’u erişme açıldı. Sınava giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen soruların tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

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