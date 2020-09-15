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Eğitim
Haber Giriş: 15.09.2020 - 16:43 | Son Güncelleme:

YDS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklaması bekleniyor..

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YDS sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklaması bekleniyor..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlardan biri olan YDS bu yıl ilk kez yapılacak. Gözler şimdi 2020 yılında düzenlenecek YDS sınavının tarihinde. ÖSYM'nin yayınladığı takvimine göre sınavların yapılacağı tarihleri öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Peki, YDS ne zaman?

Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personeli ve yüksek lisans öğrencisi adayları gibi çok sayıda vatandaşın sabırsızlıkla beklediği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 2020'de yapılacağı tarih merak konusu oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

YDS NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2020 YDS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Sınav yerlerinin söz konusu sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor.

Bu bilgiler doğrultusunda YDS sınav yerlerinin 17 Eylül'de açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili ayrıntılar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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