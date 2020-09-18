YDS sınav yerleri sorgulama ekranı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavlardan biri olan YDS'nin bu yılki ilk sınavı 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav için son hazırlıklarını sürdüren adaylar bir yandan da YDS sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyordu. Beklenen duyuru 17 Eylül Perşembe günü geldi. ÖSYM resmi adresi üzerinden yayınladığı yazılı açıklamayla YDS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME

ÖSYM'DEN YDS DUYURUSU

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.