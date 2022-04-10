YDS başlıyor

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Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 Nisan’daki YDS’nin 81 ilde düzenlendiğini duyururken sınava girecek adaylara da başarı diledi.

10.15'DE BAŞLADI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 10 Nisan’da uygulanan 2022-YDS/1 için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı belirtildi. 10.15 itibariyle başlayan sınavda, adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanının, T.C. Kimlik Kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslının yanında bulundurmasının zorunlu olduğuna dair hatırlatma yaptı.