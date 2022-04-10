Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri

YDS başlıyor

#YDS#ÖSYM#Halis Aygün
YDS başlıyor

Daha önce 41 ilde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS) 10 Nisan’da ilk defa 81 ilde düzenleniyor. 10.15'te başlayan sınav, 13.15'te sona erecek.

Haberin Devamı

Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 10 Nisan’daki YDS’nin 81 ilde düzenlendiğini duyururken sınava girecek adaylara da başarı diledi.

10.15'DE BAŞLADI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 10 Nisan’da uygulanan 2022-YDS/1 için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı belirtildi. 10.15 itibariyle başlayan sınavda, adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanının, T.C. Kimlik Kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslının yanında bulundurmasının zorunlu olduğuna dair hatırlatma yaptı.

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#YDS#ÖSYM#Halis Aygün

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar

BAKMADAN GEÇME!

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesinde neler oldu ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

Tarihe geçecek bir katliam... Yablunska Caddesi'nde neler oldu? ‘Rus askerleri ilk başta çok kibardı’

#Ukrayna
Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

Prensesi bile var... Ülke olmak isteyen 300 nüfuslu köyün hikayesi...

#Seborga
Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

Kan ve gözyaşı ile yoğrulan toprakların ‘çiçekçi’ prensesleri… İstanbul’daki Beyaz Ruslar…

#Beyaz Ruslar