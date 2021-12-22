YDS ile Yökdil arasındaki fark nedir? YDS ve Yökdil farkı

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Bazı bölümleri giriş yapmak ya da belli bir seviyeye atlayabilmek için dil sınavlarına girmek gerekir. Bu doğrultuda amaca uygun olarak YDS ile beraber yökdil sınavları bulunmaktadır. Ancak bu sınavlar arasında belli bir farklılık ortaya çıkar.

YDS ile Yökdil Arasındaki Fark Nedir?

Ortak şekilde diye sınavları olarak YDS ile beraber yökdil öne çıkar. Ancak bu sınavların kendi içlerinde belli başlı bazı farklılıkları bulunur. Örneğin Yökdil 3 farklı alan üzerinden sınav çeşidi ortaya çıkarır. Bunlar içerisinde sağlık, sosyal ve Fen bilimleri bulunur. Aynı şekilde YDS Sınavı ise her alandan soru çözülmesi gereken bir sınav olarak öne çıkar. Yökdil daha çok kurumsal geçerliliği bulunan bir sınavdır. YDS ise akademik amaçlı bir sınav olarak ifade edilir.

YDS ve Yökdil Farkı

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Kurumsallık ve evrensellik açısından YDS ile Yökdil arasında farklılık bulunmaktadır. Özellikle yökdil sınavı daha kurumsal, belli bir alana uygun şekilde sınav olarak ifade edilir. Fakat YDS ise hem Akademik olarak öne çıkar hem de her alandan soru çözmek gerekir. Bu şekilde ortaya çıkan farklılıklar ile beraber dil sınavı olarak amaca uygun şekilde belli bir puan almak önemlidir.