YDS heyecanı

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10.15’te başlayan sınav 180 dakika sürdü. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru soruldu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; 114 bin 623 adayın başvurduğu sınav için Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye’de 81 ilde, 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanıldı. 180 dakika süren sınavda uygun olan engelli adaylara 30 dakika ilave süre verildi.



Sınav günü emniyet personeli dahil 17 bin 721 kişi görev yaptı. 5 farklı dilde uygulanan sınavda adayların 104 bin 363’ü İngilizce, 6 bin 568’i Arapça, bin 688’i Almanca, 1038’i Fransızca ve 966’sı Rusça dillerinde uygulamaya katıldı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 1015 aday bu haktan yararlandı. Sınava 336 engelli aday katıldı. Sınav sonuçları 22 Kasım’da açıklanacak.