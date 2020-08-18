YDS geç başvuru tarihi açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’na girecek adayların beklediği haber geldi. Buna göre, 27 Eylül'de YDS’de ter dökmek isteyen adaylar, 19 Ağustos saat 10.00’dan itibaren başvuru yapabilecek. 20 Ağustos saat 23.59’da bitecek başvurular için geç başvuru ücreti 130 TL olarak açıklandı.

BAŞKAN AYGÜN’DEN BAŞARI DİLEĞİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de YDS geç başvuru duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Aygün, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Adaylarımız, 2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.”