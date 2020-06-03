YDS başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM'den tarih açıklaması

Sınava başvuru süreci, 03 - 25 Haziran 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 03 Haziran 2020 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3350, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2020 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS) Kılavuzu

Deneme e-Sınav Uygulaması

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