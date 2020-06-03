YDS başvuruları ne zaman alınacak? ÖSYM'den tarih açıklaması
ÖSYM'nin resmi adresinden YDS ile ilgili başvuru açıklaması yapıldı.. Yapılan duyuruda tarih ve sınav uygulamaları hakkında da bilgi verildi. İşte ÖSYM'den gelen açıklama: e-YDS 2020/8 İngilizce alanında, 04 Temmuz 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınava başvuru süreci, 03 - 25 Haziran 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 03 Haziran 2020 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3350, İstanbul’da 432, İzmir’de 112 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.
Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2020 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.
2020 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (2020 e-YDS) Kılavuzu
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