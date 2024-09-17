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YDS başvuruları başladı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#YDS#SINAV
YDS başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 10:47

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 3 Kasım'da uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada; 

"Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin resmi internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır.  Sınava başvuracak adayların kılavuzu  dikkatle incelemeleri gerekmektedir" denildi.

https://www.osym.gov.tr/TR,30690/2024-yds2-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

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#ÖSYM#YDS#SINAV

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