YDS başvuruları başladı

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ÖSYM'den yapılan açıklamada;

"Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin resmi internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabilecektir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir" denildi.





https://www.osym.gov.tr/TR,30690/2024-yds2-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html