YDS başladı

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Bu yıl ilki düzenlenen YDS’ye 120 bin 261 adayın başvurdu. 20 farklı yabancı dilde uygulanacak sınav için 81 ildeki 87 sınav merkezinde, 363 bina ve 4 bin 929 salon kullanılıyor. Adaylara İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 5 dilde çoktan seçmeli soru sorulacak. Diğer 15 dilde ise 8 açık uçlu çeviri soruları yer alacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları 4 Nisan’da açıklanacak.

17 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖREV YAPACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu; bu haktan 1026 adayın yararlandığını belirterek "Sınava 322 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavda emniyet personeli dahil 17 bin 478 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim” dedi.