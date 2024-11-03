YDS başladı

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Bu yıl ikincisi düzenlenen YDS, 89 sınav merkezinde yapılıyor. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'den 114 bin 623 aday için 81 ilde, 399 bina ve 5 bin 26 salon kullanılıyor.

SONUÇLAR 22 KASIM’DA

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav günü emniyet personeli dahil 17 bin 721 kişinin görev yaptığını söyledi. Ersoy, YDS'nin 5 farklı dilde uygulanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nda adayların 104 bin 363’ü İngilizce, 6 bin 568’i Arapça, bin 688’i Almanca, bin 38’i Fransızca ve 966’sı Rusça dillerinde uygulamaya katılacak. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, bin 15 aday bu haktan yararlandı. Sınava 336 engelli aday katılacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim." Sınav sonuçları, 22 Kasım'da açıklanacak.