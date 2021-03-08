Yazın Gölge Hoş Kışın Çuval Boş atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çalışmadan bir şey kazanılmadığını günlük hayatta oldukça önemli şekilde öğreniriz. Çalışmaya yatkın kişiler gerekli önlemleri alıp yaşamalarını kolaylaştırmaya çalışırlar. Tembel kişiler ise gerekli zamanda çalışmayınca zamanı geldiğinde elleri boş kalabilir. Yazın gölge hoş kışın çuval boş atasözü tamda bu konu üzerine söylenmiştir.

Yazın Gölge Hoş Kışın Çuval Boş Atasözünün Anlamı Nedir? (TDK)

Yazın çalışıp kazanma günleridir. Bu zamanlarda çalışıp keyiflerine bakmayanlar gününü gün ederler. Kışın zor şartlarında yiyecek bulurlar. Sağlıklıyken çalışmayanlar tembel tembel oturanlar mülk edinmeyen ve para kazanmayanlar ihtiyarlık dönemlerinde sıkıntıya düşüp zorluk yaşarlar.

Yazın Gölge Hoş Kışın Çuval Boş Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Geleceği düşünüp hazırlık yapılmalıdır. Yazın gölgesi hoştur ama kışında çuvalı boştur.