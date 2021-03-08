Yazın Başı Pişenin Kışın Aşı Pişer atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözünün hikayesi Karınca ile Ağustos Böceği masalına dayanır. Yazın çalışan karınca ile alay eden ağustos böceği, kışa hazırlık yapmaz. Kış mevsimi gelip çattığında da ne yiyeceği ne de yakacak bir odunu vardır. Masalın sonunda dalga geçtiği karıncadan yardım istemek zorunda kalır.

Yazın Başı Pişenin Kışın Aşı Pişer Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Anlamı: Belli bir zaman zorluğu göze alanlar, zor zamanlar geldiğinde rahata ererler. İşin hep kolayına kaçan kişiler ise zorluklarla karşılaştığında başkalarına muhtaç olurlar. Anlamı: Çalışmak en büyük erdemlerden biridir çünkü beraberinde sabrı ve azmi gerektirir. Ancak sabırlı insanlar bir işi sonuna kadar götürüp başarılı olabilir.

Yazın Başı Pişenin Kışın Aşı Pişer Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çalışmalarımın meyvesini toplayınca Yazın Başı Pişenin Kışın Aşı Pişer sözünü hatırladım.