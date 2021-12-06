Yazım kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yazımın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Haberin Devamı

Yazım kelimesi kelimeleri yazmak ve yazıya geçirmek ifadelerinin genel manada kullanılmasını sağlamak için yer alan bir kelimedir.

Yazım Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri Nelerdir?

Yazım kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri imla ve dikte olarak bilinmektedir. Gündelik hayatta yazım kelimesi kullanılırken daha çok yazım şeklinde kullanılmakta ve eş anlamlı kelimeleri daha az tercih edilmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Yazım Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

Türk Dil kurumuna göre yazım kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

Her konuda eserlerdeki kaliteyi ölçmek için imla kurallarını kontrol etmekteyiz.

Bizim atölyemizde oluşturulan eserlerde imla kuralları ve tüm imla özellikleri bulunmaktadır.

Öğretmen konunun öneminin iyice anlaşılabilmesi için tüm gün bu konuda dikte yaptırdı.

Haberin Devamı

Bize verdiği bilgiler sadece sözlü olarak kalmadı elbette onları imla olarak kayıt ettik.

Her eserde oluşturulma aşamasında bir imla kaygısı bulunur.

Dostluğumuzu anlattığın yazıda imla hatası bulduğumu söylemeliyim.

Eski eserlerde imla kuralları çok daha incelenir kılı kırk yarılırdı.