Yazım kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yazımın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Formula 1de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal Yarışı bitiremezlerse...Formula 1'de tarihi an, dünyanın konuştuğu ihtimal! Yarışı bitiremezlerse...#Formula 1
Doğru kripto para nasıl seçilmeli Piyasalar karıştı İşte en kritik ipucu...Doğru kripto para nasıl seçilmeli? Piyasalar karıştı! İşte en kritik ipucu...#Kripto Para Piyasası
Bahçeli duyurdu Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağımBahçeli duyurdu! Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi açılıyor: Başkanı ben olacağım#MHP
Emekli amirallere bildiri iddianamesi hazır İşte istenen cezalarEmekli amirallere bildiri iddianamesi hazır! İşte istenen cezalar#Emekli Amiraller Bildiri
Erdoğandan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...Kamu çalışanlarına sosyal refah düzenlemesi...#Memeur Maaşı
Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi Adım adım işgal hazırlığı...Görüntüler ortaya çıktı, dünya buraya kilitlendi! Adım adım işgal hazırlığı... #RUSYA
Omicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grupOmicron onları hedef alıyor... İşte en riskli grup!#Koronavirüs
İstanbuldaki esrarengiz koku Bilim insanları da ikiye bölündüİstanbul'daki esrarengiz koku! Bilim insanları da ikiye bölündü#İstanbul'daki Koku
Bir gün Nuydu, ertesi gün Omicron oldu Peki bu nasıl olduBir gün Nu'ydu, ertesi gün Omicron oldu! Peki bu nasıl oldu?#Omicron Varyantı
Sebebi ortaya çıktı Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadıSebebi ortaya çıktı! Aylarca annesinin ölüsüyle aynı evde yaşadı#ABD
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattıMücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı#47. Pantene Altın Kelebek
Sercan Yıldırım ve Nihan Yönelin mutlu günüSercan Yıldırım ve Nihan Yönel'in mutlu günü!#Sercan Yıldırım
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Yazım kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yazımın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Yazım#Eş Anlamlısı
Yazım kelimesinin eş anlamlısı nedir Yazımın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Yazım kelimesi yazı ile ilgili konuları ele almak içim kullanılan bir kelime olmaktadır. Yazılı ve yazılmış konuların yazı olan tüm işlerin genel olarak adı yazım olarak anlaşılabilmektedir. Yazım kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri de bulunmaktadır. Yazım kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri nelerdir ve Türk Dil kurumuna göre yazım kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Yazım kelimesi kelimeleri yazmak ve yazıya geçirmek ifadelerinin genel manada kullanılmasını sağlamak için yer alan bir kelimedir.

Yazım Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri Nelerdir?

Yazım kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri imla ve dikte olarak bilinmektedir. Gündelik hayatta yazım kelimesi kullanılırken daha çok yazım şeklinde kullanılmakta ve eş anlamlı kelimeleri daha az tercih edilmektedir.

Türk Dil Kurumuna Göre Yazım Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

 Türk Dil kurumuna göre yazım kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

 Her konuda eserlerdeki kaliteyi ölçmek için imla kurallarını kontrol etmekteyiz.

 Bizim atölyemizde oluşturulan eserlerde imla kuralları ve tüm imla özellikleri bulunmaktadır.

 Öğretmen konunun öneminin iyice anlaşılabilmesi için tüm gün bu konuda dikte yaptırdı.

Haberin Devamı

 Bize verdiği bilgiler sadece sözlü olarak kalmadı elbette onları imla olarak kayıt ettik.

 Her eserde oluşturulma aşamasında bir imla kaygısı bulunur.

 Dostluğumuzu anlattığın yazıda imla hatası bulduğumu söylemeliyim.

 Eski eserlerde imla kuralları çok daha incelenir kılı kırk yarılırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Yazım#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz

Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz?

#Otomobil
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA