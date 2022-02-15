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Yazılım yaşam döngüsü nedir ve aşamaları nelerdir? Yazılım yaşam döngüsünün temel adımları

#Eğitim#Araştırma#Yazılım Yaşam Döngüsü Nedir
Yazılım yaşam döngüsü nedir ve aşamaları nelerdir Yazılım yaşam döngüsünün temel adımları

Yazılım, teknolojinin geliştiği elektronik alanda cihazlara verilen bir görevin komutlara yansımış halidir. Bilgisayar dilinde yapılmakta ve gelişme göstermektedir. Yazılım birçok kolaylığı beraberinde getirmektedir. İletişim kolaylığı, zamanda tasarruf ve iş bitirmede hızlılık gibi önemli etkileri söz konusudur. Ayrıca teknoloji ile entegre bir şekilde gelişimini sürdürmektedir. Her geçen gün yazılım dünyasında önemli atılımlar meydana gelmektedir. İşte, yazılım yaşam döngüsü hakkında tüm detayları derledik.

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Yazılım yaşam döngüsü ise, bir sistematik sunmaktadır. Ancak şu bilinmelidir: herhangi bir yazılım geliştirmek yalnızca kodlama ile sınırlı değildir. Kodlama öncesi yazılım geliştirme yönteminin belirlenmesi gerekmektedir. Özellikle büyük ya da karmaşık projeler için yöntemlerin kullanılması çok daha önemli olmaktadır. Bu noktada yazılım yaşam döngüsü devreye girmektedir.

 Yazılım Yaşam Döngüsü Nedir?

 Geliştirilen bir yazılımın planlanmasından başlanmak üzere teslimat anına kadar geçirilen tüm evreler ve bu evrelerden meydana gelen döngüye denmektedir. Bir yazılım projesi geliştirilmesinde yalnızca kodlama bulunmamaktadır. Bir proje geliştirirken planlama, analiz, tasarım ve test evreleri vardır. Bu evreler bir kere gerçekleştiğinde ilgili proje yarım kalabilmektedir. Bu evrelerin bir döngü şeklinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Proje bitmiş olsa bile talepler doğrultusunda hata düzeltmesi, eklenecek yeni modüller ya da konular için süreç sürmektedir. Bu süreç yazılım yaşam döngüsü adını almaktadır.

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 Planlama Evresi

 Yazılım yaşam döngüsünde başlangıç noktası olmaktadır. Temel gereksinimlerin ortaya çıkarıldığı bir evredir. Yapılacak proje için alt yapı çalışmaları ile proje planlamasının meydana geldiği yerdir. Bu planlama içinde baştan sona tüm süreç döngüsü bulunmaktadır. Maliyet, personellerin iş bölümü, tüm adımlar ile zaman konusu detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Böylelikle bir sonraki evre olan analiz kısmına geçiş yapılmaktadır.

 Analiz

 Yazılım yaşam döngüsünün en önemli evrelerinden bir tanesidir. Analiz evresinde projenin bütün fonksiyonları ayrıntılı bir şekilde belirlenmektedir. Bu belirlenmelere bağlı olarak sistem ihtiyaçları kesinleşmekte ve buna bağlı talepler hazırlanmaktadır. Böylece analiz sürecinde proje ile ilgili bütün ayrıntılar ortaya çıkarılmış olmaktadır. Bu evrenin sonlarında proje daha net ve somut bir hale gelmektedir.

 Tasarım

 Analiz evresi sonunda tasarım evresine geçiş yapılmaktadır. Burada analiz evresindeki sonuçlar dikkate alınmaktadır. Buna göre projedeki işlemler birer birer belirlenmekte ve proje alanı oluşturulmaktadır. Ayrıca tasarım dokümanı hazırlanmaktadır. Bu doküman içinde sistem tasarımı ile ilgili bilgiler, veri modeli, kullanıcı ara yüz tasarımları ve tasarım ayrıntıları gibi yapılar bulunmaktadır. Dokümanın amacı, yazılım geliştirilirken geliştiricinin referans alabileceği teknik bir yapı sunmasıdır. Böylece projeyi yeni yazılımcılar da daha kolay anlayabilecektir. Bu evrede yazılım temel yapısını ve biçimini bulmaktadır. Proje için fiziksel ve mantıki tasarımlar bu evrede meydana gelmektedir.

 Üretim

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 Yapılacak işlemlerin ayrıntılı bir biçimde belirlenmesi ve projenin geliştirilmesi evresidir. Bu noktadan sonra herhangi bir analiz işlemi yapılmamaktadır. Proje ile tasarım evresinde oluşturulan planlama doğrultusunda devam edilmektedir. Üretim evresinde yazılımcı alfa ismiyle bilinen testleri de yapmaktadır.

 Test

 Yazılımın geliştirilmesi tamamlandıktan sonra test işlemine tabii tutulmasıdır. Buradaki amaç müşteriye sunulmadan önce yazılımın bir sorun teşkil edip etmediğinin belirlenmesidir. İşlem tamamlandıktan ve olası hatalar giderildikten sonra projenin yayına alınma işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu evre sonunda yazılımın müşteriye teslimi için karar alınmaktadır. Sonraki süreçler için bakım evresi devreye girmektedir.

 Bakım

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 Projenin yayına alınma işleminden sonra oluşması muhtemel hataların giderilmesi evresidir. Bunun yanında yazılımda iyileştirme ve yeni fonksiyonların eklenmesi de yapılmaktadır. Bu evre süresince kullanıcılardan gelmekte olan bilgiler ışığında hareket edilmektedir. Anlaşılacağı üzere bakım da geliştiricilerin sorumluluğunda olmaktadır. Böylece yazılım yaşam döngüsünün son evresi meydana gelmektedir.

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