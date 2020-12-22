Yazılım Mühendisi nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Yazılım Mühendisi olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Yazılım mühendisleri, kullanıcı odaklı çalışmalar gerçekleştirir. Yazılım mühendisleri, genellikle son kullanıcıların profillerini göz önüne alarak yeni yazılımlar ve tasarımlar ortaya çıkarır.

Yazılım Mühendisi Nedir?

Yazılım mühendisi, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda yeni yazılımların oluşturmasını sağlar. Bu kişiler kullanıcı profillerini inceleyerek kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine göre yazılım tasarımları oluşturmayı amaçlar. Farklı programlama dillerini kullanır. Kullanıcıların ihtiyaçlarını çözümlemek ve iyileştirmek için yeni dizaynlar oluşturur.

Yazılım Mühendisi Ne İş Yapar?

Yazılım mühendisi, yazılım mühendisleri ile etkileşim kurarak kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamaya çalışır. Yapılan analizler sonucunda en doğru uygulamayı tespit ederek yazımın omurgasını oluşturmayı planlar. Planlanan yazılımın kodlama aşamasında yazılımcılar programcılar ile iş birliği içinde çalışır. Yazılım tamamlanıp kullanıcıya sunulduktan sonra kullanım sırasında oluşabilecek sorunların çözümü ile ilgilenir. Yazılım tasarlanırken en son kullanıcıya indirgenerek pratik ve basit bir hale getirilmelidir.

Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur?

Yazılım mühendisi olmak isteyen kişiler, ÖSYM’nin üniversitelere giriş için yaptığı TYT ve AYT sınavlarına girerek bu sınavlardan sınırlı sayıda kontenjana girecek puan almanız gerekir. TYT sınavından 150 puan ve üzeri alan kişiler alan sınavı olan AYT sınavına girmeye hak kazanıyor. Yazılım Mühendisliği okumak isteyen kişilerin teknolojiye ve sayısal derslere ilgisinin olması önemlidir.

Yazılım Mühendisi Olma Şartları Nelerdir?

TYT ve AYT sınavlarından yeterli puan almak

Teknoloji ve yazılıma ilgi duymak

Teknoloji alanındaki yenilikleri yakından takip etmek

Sayısal derslerle arasının iyi olması

Kullanıcı profillerini çıkarmada becerikli ve yetenekli olmak

Doğru analiz yapmak

Sorunlara kolay ve hızlı çözümler üretebilmek

Yazılımları sürekli iyileştirecek düzenlemeler yapmak

Yazılım Mühendislerinin Maaşları Ne Kadardır?

Yazılım mühendislerinin maaşları çalıştıkları kuruma ve yaptıkları göreve göre değişiklik gösterir. Kamuda yeni çalışmaya başlayan bir yazılım mühendisi, 5.000 TL - 6.000 TL aralığında maaş alır. 5-10 yıl ve daha üzeri tecrübeye sahip olan kişiler genellikle aylık, 12.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alır. Özel sektörde çalışmaya yeni başlayan yazılım mühendisleri ise daha az bir maaş ile çalışmaya başlar.

Bu kişiler genellikle, 3.000 TL - 4.000 TL arasında bir maaş ile göreve başlar. Fakat yazılım mühendisleri işlerinde tecrübe kazandıkça daha çok maaş alma imkanı bulabilir. Tecrübeli yazılım mühendisleri, çalıştıkları kuruma göre 10.000 TL ile 20.000 TL arası maaş kazanabiliyor. Yazılım mühendisleri, görev yaptıkları kuruma, meslekteki deneyim ve tecrübelerine göre maaş alır. Bu alanda kendini yetiştiren ve alanında aranan uzmanlaşmış yazılım mühendisleri dolgun maaş ile pek çok alanda çalışma imkanı bulur.

Yazılım Mühendislerinin İş İmkanları Nelerdir?

Yazılım mühendisleri hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabiliyor. Kamuda çalışmak isteyen yazılım mühendislerinin KPSS’ye girerek yeterli puan alması ve açılan kadrolara yerleşmek için tercih yapması gerekir. Yazılım mühendisliği mezunları, bilgisayar donanımlarının bulunduğu ve yazılımın kullanıldığı pek çok alanda çalışabilir. Örneğin, telekomünikasyon, bankacılık, hastane, otomotiv gibi pek çok alanda yazılım mühendislerine ihtiyaç vardır.

Yazılım mühendislerinin genel olarak iş alanları; veri tabanı uzmanlığı, programcılık, iş analistliği, test ve proje yöneticiliğidir. Bilgisayarların, akıllı telefon ve bilgisayarların ve hatta otomobillerin bile yazılımını yazılım mühendisleri üstleniyor. Yazılım Mühendisliği alanında uzmanlaşmış kişiler, yazılımların kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerine uygun, basit ve pratik kullanılabilir bir özelliğe sahip olması gerekir.