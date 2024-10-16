Yazılı sınavların örnek soru kitapçıkları yayımlandı

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Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1’inci dönem yazılı sınavlarına yönelik hazırlanan konu soru dağılım tablolarındaki bazı kazanım veya öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi. Bu soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara vermeleri gereken cevaplar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Diğer yandan eğitim kurumu sınıf zümreleri, kendi illerindeki sınıf zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.