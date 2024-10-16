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Yazılı sınavların örnek soru kitapçıkları yayımlandı

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#MEB#Ortak Sınav#1’İnci Dönem 1’İnci Yazılı
Yazılı sınavların örnek soru kitapçıkları yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 12:05

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1’inci dönem 1’inci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, soruların çözüm videolarıyla birlikte öğrencilerin erişimine açıldı.

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Yayımlanan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1’inci dönem yazılı sınavlarına yönelik hazırlanan konu soru dağılım tablolarındaki bazı kazanım veya öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi. Bu soruların çözüm videoları ise öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara vermeleri gereken cevaplar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Diğer yandan eğitim kurumu sınıf zümreleri, kendi illerindeki sınıf zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

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#MEB#Ortak Sınav#1’İnci Dönem 1’İnci Yazılı

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