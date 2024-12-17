Yazılı sınavlar için örnek sorular yayımlandı

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Soru kitapçıklarında ortaokul ve lise derslerinde yer alan kazanım ve öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi. Çözüm videoları ise öğretmenlere rehberlik ederken öğrencilerin de yazılı sınav sorularının cevaplarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Öte yandan eğitim kurumu zümreleri, kendi il zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre; örneklerdeki sorulara uygun açık uçlu veya kısa cevaplardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

Ortaokul ve liselere yönelik örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.