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Yazılı sınavlar için örnek sorular yayımlandı

Güncelleme Tarihi:

#Millî Eğitim Bakanlığı#2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı#Lise
Yazılı sınavlar için örnek sorular yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 13:57

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak 1’inci dönem 2’nci yazılı sınavlar için örnek soru kitapçıkları yayımlandı. Her sınıf düzeyinde hazırlanan soruların çözüm videoları da öğrencilerin erişimine açıldı.

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Soru kitapçıklarında ortaokul ve lise derslerinde yer alan kazanım ve öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi. Çözüm videoları ise öğretmenlere rehberlik ederken öğrencilerin de yazılı sınav sorularının cevaplarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak. Öte yandan eğitim kurumu zümreleri, kendi il zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre; örneklerdeki sorulara uygun açık uçlu veya kısa cevaplardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

Ortaokul ve liselere yönelik örnek soru kitapçıklarına ulaşmak için tıklayınız.

Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videolarına ulaşmak için tıklayınız.

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#Millî Eğitim Bakanlığı#2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı#Lise

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