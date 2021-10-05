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Yazıhane ne demek? Yazıhane kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Yazıhane#TDK
Yazıhane ne demek Yazıhane kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Öz Türkçe bir sözcük olan yazı, yazmak fiilinden türetilmiştir. Dilimize Arapçadan geçen hane kelimesi ise hem ev hem de oda manasında kullanılır. İş yerlerinde dosyalama, raporlama, tasnif gibi işlerin gerçekleştirildiği bölüme yazıhane denir. Ek olarak otobüs firmalarının yolculara bilet kesilen kısmı için de aynı kelime kullanılır. Yazıhane ne demek? Yazıhane kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Hane kelimesiyle biten ve günlük hayatta en çok kullanılan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Darphane

2- Hapishane

3- İbadethane

4-Eğitimhane

5- Kıraathane

6- Buzhane

 Yazıhane Ne Demek?

 Genellikle ofislerin giriş kısmında bulunan, ofislere giren çıkan kişilerin kaydının tutulduğu bürolara yazıhane denir.

 Yazıhane Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Yazıhane kelimesi kullanıldığı yere göre birçok farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Ön kabul ve kayıt işlemlerinin yapıldığı ofis

 İkinci Anlamı: Acentelerde bilet kesilen yer

 Yazıhane Kelimesiyle Örnek Cümleler

 1- İşler çok yoğun olduğu için yazıhaneden ancak 2 saat sonra çıkabilirim.

 2- Yazıhanede 3 ay kadar çalıştıktan sonra istifa edip kendi işini kurdu.

 

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