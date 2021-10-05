Yazıhane ne demek? Yazıhane kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Hane kelimesiyle biten ve günlük hayatta en çok kullanılan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Darphane

2- Hapishane

3- İbadethane

4-Eğitimhane

5- Kıraathane

6- Buzhane

Yazıhane Ne Demek?

Genellikle ofislerin giriş kısmında bulunan, ofislere giren çıkan kişilerin kaydının tutulduğu bürolara yazıhane denir.

Yazıhane Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yazıhane kelimesi kullanıldığı yere göre birçok farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Ön kabul ve kayıt işlemlerinin yapıldığı ofis

İkinci Anlamı: Acentelerde bilet kesilen yer

Yazıhane Kelimesiyle Örnek Cümleler

1- İşler çok yoğun olduğu için yazıhaneden ancak 2 saat sonra çıkabilirim.

2- Yazıhanede 3 ay kadar çalıştıktan sonra istifa edip kendi işini kurdu.