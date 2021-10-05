Yazıhane ne demek? Yazıhane kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hane kelimesiyle biten ve günlük hayatta en çok kullanılan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Darphane
2- Hapishane
3- İbadethane
4-Eğitimhane
5- Kıraathane
6- Buzhane
Genellikle ofislerin giriş kısmında bulunan, ofislere giren çıkan kişilerin kaydının tutulduğu bürolara yazıhane denir.
Yazıhane Kelimesinin Anlamı Nedir?
Yazıhane kelimesi kullanıldığı yere göre birçok farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Ön kabul ve kayıt işlemlerinin yapıldığı ofis
İkinci Anlamı: Acentelerde bilet kesilen yer
Yazıhane Kelimesiyle Örnek Cümleler
1- İşler çok yoğun olduğu için yazıhaneden ancak 2 saat sonra çıkabilirim.
2- Yazıhanede 3 ay kadar çalıştıktan sonra istifa edip kendi işini kurdu.