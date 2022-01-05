Yazıhane ne demek, ne anlama gelir? Yazıhane kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Yazıhane kelimesi adından anlaşılacağı üzere yazı ile ilgili olan işlerin gerçekleştiği hizmet birimlerini ifade etmek için kullanılmaktadır.

Yazıhane Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yazıhane kelimesi Türkçe yazı ve Arapça hane kelimelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir kavram olarak belirtilmektedir. Bu kelime genellikle iş yerlerinde ve ofislerde çeşitli amaçlarla kayıtların tutulduğu yerleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Yazıhane kelimesi ayrıca dosyalama ve tasnif işlerinin yapıldığı resmi kurumlara ait olan bir bölüm olarak da belirtilmektedir.

Yazıhane Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Yazıhane kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından yazı ve buna paralel olan işlerin yürütüldüğü bürolar ve iş yerleri olarak açıklanmaktadır. Bu kelime ayrıca yazı yazılan masa olarak da ifade edilmektedir. Bu kelimenin kayıt işleri ile önden kabul işlerinin yapıldığı yerler içinde kullanıldığı belirtilmektedir. Yazıhane kelimesi masa başında kayıt tutan ve çeşitli işlerin yapıldığı yerlere verilen ortak bir isim olarak sıklıkla kullanılmaktadır.