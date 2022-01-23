Yazıhane nasıl yazılır? Yazıhane kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Yazıhane kelimesinin en doğru yazım şekli yazıhane olarak belirtiliyor. Bu yazım biçiminin dışındaki yazım biçimleri yanlış olarak bildiriliyor. Yazı hane şeklindeki ayrı yazımı da yanlıştır. Bu kelime bitişik yazılan kelimeler arasında yer alıyor.

Yazıhane Nasıl Yazılır?

Yazıhane bitişik yazılan kelimelerden biridir. Hane ya da name kelimeleri ile üretilen ifadeler bitişik yazılıyor. Zade kelimesi ile oluşturan ifadeler de bitişik olarak yazılıyor. Kısacası yazıhane kelimesinin doğru yazılışı yazıhane şeklindedir. Bunun dışındaki şekiller yanlıştır.

Yazıhane Kelimesi TDK'ye Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

TDK verilerine göre yazıhane kelimesi bitişik yazılır. Bu kelimenin ayrı olarak yazılması yanlış olarak belirtilir. Yazıhane günümüzde yoğun bir şekilde kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu yüzden yazım hatası yapılmaması gerekiyor. Kimi yerlerde yazı hane şeklinde yazılan bu kelimenin doğru yazılışı yazıhane olarak öne çıkıyor. Yazı hane şeklindeki ayrı yazılışı yanlış kabul ediliyor. Kısacası TDK verilerine göre yazıhane kelimesi bitişik yazılıyor. Ayrı olarak yazılması TDK'ye göre yanlıştır.