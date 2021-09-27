Yazıhane Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Yazıhane Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Hane sözcüğü ile biten ve birleşik yazılan kelimelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Kütüphane 2- Şişhane 3- Çilehane 4- Hapishane 5- Darphane

Yazıhane Nasıl Yazılır?

Başta otobüs acenteleri ve hukuk büroları olmak üzere birçok farklı sektörde, mali işlerin yürütüldüğü ve müşterilerin karşılandığı yere yazıhane denir. Yazı ve hane kelimelerinden oluşan bu sözcük birleşik isimdir. Türkçede tüm birleşik isimler bitişik yazılır.

TDK'ya Göre Yazıhane Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Yazıhane sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

YAZIHANE - Doğru

YAZI HANE - Yanlış

Örnek Cümle:

''Yazıhanedeki işim biter bitmez yanınıza uğrayacağım.''