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Yazıhane Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Yazıhane Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır#Yazıhane Nasıl Yazılır?#Tdk
Yazıhane Nasıl Yazılır TDKya Göre Yazıhane Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dilimize Farsçadan geçmiş olan hane kelimesi, 14. yüzyılda literatüre girdi. Kelimenin sözlük anlamı bir bütünü ya da yapıyı oluşturan bölümlerden her biridir. Ancak bu sözcük günümüzde daha çok ev ve yuva manasında kullanılır. Bazı kelimelerin sonunda hane kelimesi sadece ''ne'' şeklinde yazılır. Örnekler: 1- Hastane 2- Pastane. TDK’ya göre Yazıhane nasıl yazılır? Yazıhane kelimesinin doğru yazımını örnek cümleler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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Hane sözcüğü ile biten ve birleşik yazılan kelimelerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Kütüphane 2- Şişhane 3- Çilehane 4- Hapishane 5- Darphane

Yazıhane Nasıl Yazılır?

Başta otobüs acenteleri ve hukuk büroları olmak üzere birçok farklı sektörde, mali işlerin yürütüldüğü ve müşterilerin karşılandığı yere yazıhane denir. Yazı ve hane kelimelerinden oluşan bu sözcük birleşik isimdir. Türkçede tüm birleşik isimler bitişik yazılır.

TDK'ya Göre Yazıhane Kelimesinin Doğru Yazımı

TDK'ya göre Yazıhane sözcüğünün doğru yazımı aşağıdaki gibidir:

YAZIHANE - Doğru

YAZI HANE - Yanlış

 Örnek Cümle:

 ''Yazıhanedeki işim biter bitmez yanınıza uğrayacağım.''

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