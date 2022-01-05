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Yazgı ne demek, ne anlama gelir? Yazgı kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Yazgı#Yazgı Ne Demek
Yazgı ne demek, ne anlama gelir Yazgı kelimesinin TDK sözlük anlamı

Televizyonlarda, gazetelerde ya da daha başka yerlerde duyulan bazı kavramlar günlük hayatta da sıklıkla kullanılmaktadır. Yazgı kelimesi de bunlardan biri olarak ifade edilmektedir. Bu kavram insanlar tarafından doğacak çocuklarına isim olarak da konulmaktadır. Peki, yazgı ne demek, ne anlama gelir? Yazgı kelimesinin TDK sözlük anlamı ne olarak açıklanmaktadır? İşte, yazgı kelimesinin anlamı hakkında detayları derledik.

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Yazgı kelimesi Türkçe kökenli bir kelime olarak halk arasında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kelime insanlar arasında takdiri ilahi olarak da söylenmektedir.

 Yazgı Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yazgı kelimesinin en bilinen anlamı bir kişinin sahip olduğu alın yazısı olarak ifade edilmektedir. Bu kelime aynı zamanda kader ve talih olarak da açıklanmaktadır. Yazgı kelimesi hayatını kaybeden insanlar içinde kullanılan bir kelime olarak belirtilmektedir. Anne ve babalar bu kelimeyi erkek çocuklarına isim olarak koymayı tercih etmektedirler.

 Yazgı Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Yazgı kelimesi Türk Dil Kurumu tarafından Tanrı'nın uygun gördüğünün gerçekleşmesi, Tanrı'nın istediği şeylerin olması şeklinde açıklanmaktadır. Yazgı kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. İnsanlar bu söyleyişlerin hepsini sıklıkla kullanmaktadırlar. Bu kelime aynı zamanda ezeli takdir, yazı, hayat, mukadderat, alın yazısı gibi farklı şekillerde de ifade edilmektedir. Dini bir terim olarak nitelendirilen yazgı kelimesi kutsal olarak kabul edilen gücün istediklerinin gerçekleşmesi ve onun dilediği şekilde her şeyin olması olarak değerlendirilmektedir.

 

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