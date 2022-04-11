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Yazar ve şairler, liselilerle buluşuyor

#Milli Eğitim Bakanlığı#Yazar#Şair
Yazar ve şairler, liselilerle buluşuyor

Yazarlık Atölyesi Projesi, sosyal bilimler lisesi öğrencilerini yazar ve şairlerle buluşturuyor. Pilot uygulaması 15 sosyal bilimler lisesinde başlayan proje, gelecek yıl tüm sosyal bilimler liselerinde uygulanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin akademik becerilerinin yanı sıra iletişim, iş birliği hâlinde çalışabilme, liderlik, empati kurabilme gibi becerilerinin de geliştirilmesine yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla başlatılan ‘Sosyal Bilimler Liseleri Yazarlık Atölyesi’ projesiyle öğrencilerde sentez becerilerinin geliştirilmesi, yazılı ifade ve dil becerilerinin desteklenmesi, öğrencilerin keşfederek öğrenmesi amaçlanıyor.

YENİ YAZARLAR KEŞFEDİLECEK
Atölye etkinliklerine tüm Türkiye’de belirlenen 15 sosyal bilimler lisesinin her sınıf düzeyindeki öğrencileri katılacak. Şair, yazar ve akademisyenlerin vereceği derslerin hedefinde öğrencilerin kendini ifade etme ve öz disiplin becerilerinin geliştirilmesi, öğrenciler arasından çıkacak yeni kalemlerin keşfedilmesi yer alıyor.

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Haziran ayında tamamlanması planlanan etkinlik sürecinde şair, yazar ve akademisyenler öğrencilerle çevrim içi ortamda bir araya gelecek. Bu eğitim öğretim döneminde Rize Sosyal Bilimler Lisesinin koordinatörlüğünde 15 okulda gerçekleştirilen “Sosyal Bilimler Liseleri Yazarlık Atölyesi” etkinlikleri, önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren tüm sosyal bilimler liselerine yaygınlaştırılacak.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Yazar#Şair

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