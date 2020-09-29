‘Yazar öğretmen’lerin kitapları basılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hem bazı eserlerin tekrar baskılarını yapıyor hem de yeni eserleri yayıma hazırlıyor. Bakanlığın kitapları, önceki dönemlerde farklı diziler veya başlıklar halinde yayımlandı. Günümüzde ise Dünya Klasikleri Dizisi, Dünya Edebiyatı Dizisi, Türk Klasikleri Dizisi, Türk Edebiyatı Dizisi, Şark-İslam Klasikleri Dizisi, Çocuk Yayınları Dizisi, Eğitim Yayınları Dizisi, Düşünce Dizisi altında eserler yayımlamaya devam ediyor. Hazırlanan eserler okul kütüphaneleri ve Z Kütüphaneler aracılığıyla öğrenci ve öğretmenlerle buluşturuluyor.

Türkiye'de edebiyata önemli eserler kazandıran, edebiyatın sesini okullardan yükselten öğretmen yazar geleneğinin sürdürülmesi çerçevesinde MEB, yayımlanmış eserleriyle tanınan şair öğretmen ve yazarlar ile henüz herhangi bir eseri basılmamış şair ve yazar öğretmenlerin eserlerini kültür dünyasına kazandırmak için bir adım attı. Öğretmenleri yazmaya teşvik etmek ama aynı zamanda okuma kültürüne katkı sunmak için Kültür Yayınları Yayın Danışma Kurulu'nun önerileri doğrultusunda kitaplar basılacak. Öğretmenlerin MEB’in yayınladığı dizilerden herhangi birine uygun düşen roman, hikâye, masal ve şiir türlerindeki eserlerini Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği'ni ve başvuru şartlarını dikkate alarak göndermeleri gerekiyor. Eserler ilgili yönetmelik doğrultusunda değerlendirilecek ve uygun görülenlerin baskısı yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Yazarlar, MEB Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliği'ni dikkate alarak başvuru yapacak. Yönetmeliği okumak için tıklayın

2- Eserler baskıya hazır halde teslim edilecek.

3- İdare eserlerin kapak ve iç tasarımında düzenleme, değişiklik, ekleme veya çıkarma yapabilecek. Bu gibi durumlarda eser sahibiyle iletişime geçilerek yapılan düzenleme değişiklik, ekleme veya çıkarmalar konusunda eser sahibinin onayı alınacak.

4- Başvurusu yapılan eserlere ait dokümanlar değerlendirme sonunda eser sahibine iade edilmeyecek.

5- Başvuru için:

- Dilekçe

- Kısa öz geçmiş

- Eserin baskıya hazır dijital hali (CD, taşınır bellek gibi ortamlarda)

Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerin, eserlerinin iki adet basılı halini, MEB Kültür Yayınları MEB Beşevler Kampüsü I Blok 06560 Yenimahalle -Ankara adresine göndermeleri gerekiyor.