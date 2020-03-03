Yazar Latife Tekin: Çocuklarla buluşmak heyecan verici

“Yıllar önce, çocuklarımı büyütürken anlattığım masallar, öyküler uçup gitmesin diye not alıyordum sürekli. Ta o zamanlar çocuklar için yazmak vardı aklımda ama aldığım notlar öylece kalmıştı işte... Sonra torunum olunca o heyecan yeniden sardı beni. Aslında ilk kitabım Sevgili Arsız Ölüm’ün sevilen kahramanı Dirmit de çocuk, biliyorsunuz. Diğer kitaplarımda da çocuk karakterler var. Yetişkinler için yazdığım romanları çocuklar, gençler severek okuyor, yetişkinlerin de çocuklar için yazdığım romanı, severek okuyacağını tahmin ediyorum.”

İKİNCİ KİTAP YOLDA

Kitap vesilesiyle çocuk okurlarıyla da buluşan Tekin, “Çocuk okurlarımla birkaç kez buluşma fırsatım oldu, geçtiğimiz hafta Samsun Ted Koleji’nde çok güzel sorular yönelttiler bana, çocuklarla konuşmak heyecan verici, düşüncelerini dinlemek, o kıpırtı, coşku...” diyor. Çocuk kitabı yazmaya devam edeceğinin müjdesini de veren Tekin, ‘Altınçayır Vadisi’nin Çocukları’ adlı romanında, doğayı ve insanı masalsı bir anlatımda buluşturuyor.