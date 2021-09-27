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Yazar Kasa Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır? Yazar Kasa Kelimesinin Doğru Yazımı.

#Nasıl Yazılır?#Yazar Kasa Nasıl Yazılır?#Tdk
Yazar Kasa Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Bitişik Mi Ayrı Mı Yazılır Yazar Kasa Kelimesinin Doğru Yazımı.

En çok karıştırılan ve yazım hatası yapılan sözcüklerden biri olarak yazar kasa kelime grubu geliyor. Peki, yazar kasa nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Yazar kasa kelimesinin doğru yazımı konusunda detayları derledik.

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Özellikle Türk Dil Kurumu üzerinden sorgulama yapıldığı vakit, bu kelimenin bitişik mi yoksa ayrı mı yazılıp yazılmadığı öğrenilebilmektedir.

Yazar Kasa Nasıl Yazılır?

Bu kelime için doğru şekilde yazılış hali, ‘Yazar kasa’ olarak ayrı biçimidir. Yazar ve kasa kelimeleri bir araya gelerek kelime grubu oluşturmakta ve farklı bir anlam sunmaktadır.

TDK'ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Türk Dil Kurumu verilerine bakarak bu kelimenin ayrı yazılması gerektiği anlaşılıyor. Bu şekilde yazım hatasının önüne geçilebilir.

Yazar kasa (Doğru)

Yazarkasa (Yanlış)

Yazar Kasa Kelimesinin Doğru Yazımı

Yazım hatası yapmadan bu kelimeyi tamamlayabilmek için ayrı şekilde ele alınması gerekir. Günümüzde para hesaplamaları yapabilmek için birçok farklı mekanda bulunan özel cihazlar içerisinde yer alıyor. Tek başına ya da cümle içerisinde ayrı olarak ele almak suretiyle değerlendirmek mümkün.

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